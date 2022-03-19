台中市議員楊典忠服務處、海線文化關懷協會與北勢愛心協會等，19日舉辦植樹節(月)公益贈樹暨宣導環境保護活動。（市議員楊典忠服務處提供）

台中市正值冬季空氣品質最差的季節，台中市議員楊典忠服務處、海線文化關懷協會與北勢愛心協會等，19日舉辦植樹節(月)公益贈樹暨宣導環境保護活動，提供海線市民樹苗植栽，讓民眾一起來種樹、環保、愛地球，為這塊土地盡一份心力。楊典忠說，今年以來空汙嚴重領樹苗相當踴躍，不到一小時即發送完畢。

台中市海線文化關懷協會理事長許天送說，兩協會準備桂花、山黃梔、杜鵑、樹蘭、七里香等5種樹苗共2200棵樹苗，是民眾居家喜愛的景觀樹種，樹苗妥善照料都很容易生長。

北勢愛心協會理事長楊鈺翔指出，今年藉由楊典忠議員協助，設置沙鹿的樹苗發放地點，民眾到場領取樹苗相當踴躍。

楊典忠強調，今年以來海線地區空汙較往年嚴重，民眾都在抱怨看天空總是霧茫茫的，所以偕同兩協會舉辦森呼吸~植樹低碳愛地球，希望能夠改善海線環境景觀與民眾居家美化，以實際植樹行動綠美化家園。