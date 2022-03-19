台南市政府耗資20億，在高鐵站旁興建首座大型多功能展演場，「大台南會展中心」4月21日開幕啟用，19日先作測試演唱會，4000張免費門票被秒殺一空，大家先睹為快，感受室內無柱挑高空間的表演。

台南市過去缺乏標準的大型室內展演空間，許多大型演唱會如五月天、莎拉布萊曼等歌手音樂表演，被迫在戶外場地舉辦，各項大型展覽如旅展等也只能找改建過的舊場館使用。

大台南會展中心依照標準展覽館的需求設計，提供產業優質空間，周邊占地5.2公頃，場館占地1公頃，可分為會議與展覽兩大功能，北邊建築以會議空間為主，具備20人到1000人的大小不同空間，提供不同會議使用。

場館中段為展覽空間，為了符合室內展演需求，採用無柱挑高設計，民眾看演唱會時一覽無遺，不會受到任何物體遮擋，並降低音響殘值，適合舉辦大型的演唱會與展覽，也適合如職籃等室內運動比賽。在舉辦大型展覽時，規畫有600個標準格位，每格畫設為9平方公尺。場館南邊則為停車場空間。

台南市經發局表示，場館4月下旬啟用後， 未來委外給廠商經營15年，19日晚上舉辦測試演唱會，測試音樂設備、燈光、周邊交通負荷與營運廠商的應變能力。

台南市會展中心完工處女秀，邀請老王樂隊、婁峻碩、糜先生、鄭宜農演出，4000張免費門票立刻被秒殺索取一空，不少人衝著想先賭為快而來，聽樂團饗宴兼體驗台南市首座最新大型室內展館。

大台南會展中心內部採無柱挑高設計，民眾看演唱會一覽無遺，不會受到遮擋。（台南市經發局提供／程炳璋台南傳真）