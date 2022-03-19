雲林縣北港鎮大復戲院播放《再會啦！白宮》紀錄片，導演李建成訴說台、美醫學研究歷史。（張朝欣攝）

雲林縣政府19日在北港鎮大復戲院，舉辦「厝邊隔壁來看戲」活動，民眾於1927年興建的老戲院享用在地美食，觀賞《再會啦！白宮》紀錄片，了解美軍1967年起在水林鄉長達7年的營養品研究計畫始末，見證1段極具歷史意義的台、美醫學研究史。

「厝邊隔壁來看戲」為雲林縣文化觀光處「舊影食光系列活動」第3部曲，選在整修後列為歷史建築的大復戲院舉行，藉由《再會啦！白宮》紀錄片，回顧1段台、美合作的醫學研究過程，吸引50餘名關心地方文化的民眾參與，紀錄片導演李建成特別到場解說。

文化觀光處處長陳璧君表示，農業復興委員會（今行政院農委會），與美國海軍第2醫學研究所、美國約翰霍普金斯大學合作，從1967年起進行7年營養品研究計畫，在現今水林鄉水燦林國小興建1棟2層樓的營養工作站，由於外觀以白色為主，當地人稱之為「美國小白宮」。

李建成說，父親是水林人，當時也參與研究計畫，有1次看到父親與營養工作站的照片，詢問之下才得知這段歷史，認為是台灣非常獨特的1段歷史，因此著手拍攝《再會啦！白宮》，除訪問在地相關人員，並前往美國蒐集資料，花費5年時間才拍攝完成。

曾參與研究計畫的水林鄉許姓婦女回想，研究計畫主要是了解營養品的效果，先免費供懷孕婦女飲用，再記錄產下嬰兒的成長情況，當時工作站要找未婚女子負責送營養品，由於薪水不錯，鄉內有不少女孩去應徵，如今已過了50餘年，很高興有人將段歷史記錄下來。

水燦林國小校長蔡幸伸指出，營養工作站現在已變成學校圖書館，館內還保留研究室、育嬰室、營養品倉庫、隔離檢驗室，見證台、美合作的過程。