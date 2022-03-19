根據財政部統計，因為鳳梨、釋迦和蓮霧受到大陸暫停輸入影響，出口大為降低，今年前2月出口金額年減少4成以上，甚至達到9成。

台灣素以水果王國之稱，但是水果出口卻礙於生產成本、品管控制或者鮮果不耐儲存等，出口表現有所限制。

財政部資料顯示，2021年水果出口規模達到千萬美元的只有釋迦、鳳梨、芒果、柚子，其中釋迦與柚子出口金額分別為5000多萬美元、1000萬美元創歷史新高，年增率分別為16％與42.6％。

值得注意的是，鳳梨、釋迦和蓮霧等受到中國大陸暫停輸入，今年前2月釋迦出口為430萬美元、鳳梨230萬美元以及蓮霧10萬美元，年增率大幅縮水，分別減少85.9％、40.6％與92％，出口表現不盡理想。

就2021年鳳梨、釋迦與蓮霧主要出口市場來看，釋迦9成以上皆銷往中國大陸；鳳梨受到中國大陸暫停進口較早，所以原本同樣9成賣到中國大陸，變成僅剩下12.9％，轉賣到日本、香港，占比升至63.2％與22.1％；蓮霧也同樣超過9成銷往中國大陸。