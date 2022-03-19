中新社19日報導，中國常駐聯合國代表張軍美東時間18日在聯合國安理會表示，任何生物軍事活動的訊息線索都應引起國際社會的高度關切和重視，避免造成不可挽回的危害。

安理會當天審議烏克蘭生物安全問題，聯合國副祕書長、聯合國祕書長裁軍事務高級代表中滿泉作通報。中滿泉稱，她已知悉俄羅斯就烏克蘭生物安全問題作出的指稱及公布的相關文件。聯合國並不知曉任何俄羅斯所指稱的生物研究機構或專案的訊息，目前聯合國也沒有授權任務或技術能力對俄方的相關指稱進行調查。她表示，俄烏都是《禁止生化武器公約》締約國，俄方可依照該公約規定的方式和程序，與相關方進行磋商或申請開展調查。聯合國裁軍事務廳願支援締約方在該公約框架下可能會使用的任何程式。

張軍說，中國曾經是生化武器的受害者。中方認為，任何生物軍事活動的訊息線索都應引起國際社會的高度關切和重視，避免造成不可挽回的危害。對此，有關方面應採取負責任的態度。俄方進一步公布了新發現的相關文件。相關當事方應當對存在的疑問予以回應，作出及時全面的澄清，打消國際社會的疑慮。這不是過分的要求，在這個問題上也不應搞雙重標準。

張軍指出，中方已多次就烏克蘭問題闡明立場。當前形勢下，國際社會普遍希望盡快實現停火，避免更多平民傷亡，避免更大規模人道危機，這也是中方的期待。當事方直接談判是解決問題的根本出路。俄羅斯同烏克蘭已舉行四輪談判，能夠保持談判就有實現停火的希望，就能開闢和平的未來。中方將繼續勸和促談，中方支持聯合國和各方大力開展斡旋努力，也希望各方都能多做有利於促進和談而不是火上澆油的事情。烏克蘭危機的背後是歐洲安全問題。希望美國、歐盟和北約能同俄方坐下來深入全面對話，本著安全不可分割原則，探討構建均衡、有效、可持續的歐洲安全機制，實現歐洲的長治久安。

張軍強調，在大規模殺傷性武器和生物安全問題上，中方立場是一貫的。中方主張全面禁止和徹底銷毀包括生化武器和化學武器在內的一切大規模殺傷性武器，堅決反對任何國家在任何情況下研發、擁有或使用生化武器和化學武器，敦促尚未銷毀庫存化武的國家盡快完成銷毀。遵守《禁止生化武器公約》是所有締約國的義務。呼籲盡早談判建立《禁止生化武器公約》核查機制，這將有助於提升全球生物安全水準。