民進黨婦女部前進聯合國CSW線上論壇分享台灣性平 深化政黨外交。民進黨提供

為響應每年三月份聯合國「婦女地位委員會」(UN Commission on the Status of Women CSW)大會,民進黨參與「非政府組織周邊平行會議(NGO CSW Forum)」,今年婦女部主任許嘉恬首次受邀擔任論壇講者,她表示,希望能夠運用軟實力,在NGO場域展現台灣女力價值,也期待以性別平權作為出發點,為民進黨的政黨外交打開新局。

民進黨婦女部指出,聯合國「婦女地位委員會」隸屬於聯合國經濟社會理事會(the Economic and Social Council),自1946年6月成立以來,長期關注並倡導婦女在政治、經濟、公民社會與教育領域的權益,固定每年3月於美國紐約聯合國總部召開會議,並於總部周邊辦理論壇及非政府組織周邊平行會議(NGO CSW Forum),此為國際婦女界重要國際會議。民進黨自2003年葉宜津擔任婦女部主任以來,每年皆派員至紐約參與會議。

今年聯合國第66屆的NGO CSW論壇因疫情關係改為線上會議,其主題為「氣候變遷與性別平等」,民進黨婦女部與台灣亞太自由婦女協會合作,協辦二場論壇主題分別是3月18日的「政府重大的減碳政策」以及3月19日的「女性在領導與經濟領域所面臨的性平挑戰」。

許嘉恬受主辦單位邀請擔任今日論壇的與談人,由國際自由婦女聯盟(INLW)主席Jayanthi Balaguru開場,並與夏威夷東西文化中心校長Suzanne Puanaaani Vares-Lum、泰國民主黨(DP)亞洲自由民主聯盟(CALD)青年部主席Siripa Nan Intavichein,以及「開放政府國家行動方案推動小組」委員王宣茹等多位來自不同國家的專家學者,共同研討女性在領導與經濟領域所面臨的性平挑戰。

許嘉恬表示,台灣國際參與飽受中國強烈打壓,即便已是普世價值的性別平權場域,中國的阻撓也毫不鬆懈,台灣婦女團體過去參與聯合國CSW會議便多次被拒門外及要求更改國名。

許嘉恬說,疫情造成諸多挑戰,烏俄的戰火直接引發守護民主與反戰浪潮的此時,有別於以往多以出席與會的方式參與,今年民進黨婦女部首次透過擔任與談人的方式實質參與聯合國NGO CSW國際論壇,一方面向世界各國分享近幾年台灣性別平權的發展與挑戰,另一方面更是深化政黨外交,突破中國的國際包圍,持續以民主自由價值擴大台灣的國際社會參與。