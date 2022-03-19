行政院長蘇貞昌上周與國民黨立委蔣萬安在質詢台上言詞交火後，連日來隔空互嗆，蘇貞昌甚至直接對蔣萬安人身攻擊，蔣萬安今出席336愛奇兒家庭日活動被問到，蘇貞昌也曾罵其他官員對此有何看法？蔣萬安直言，希望回歸到問題本質，看到行政院長透過謾罵、人身攻擊的方式轉移焦點，是無法掩蓋政府無能解決供電的問題。

另外，蔣萬安雖未正式對外宣布參選台北市長，但早已勤跑行程，昨日更出席北市府公務機關產業工會的會員大會，雖然理事長表態相挺，卻也當著蔣萬安的面，數落國民黨沒善待勞工，現場氣氛相當尷尬。

對此，蔣萬安表示，在基層拜訪就是希望聆聽到不同聲音，對於各種指教和不同聲音都會放在心上，主要是做不好的改進，做的好維持。蔣指出，工會活動是基層公務人員反映心聲，這次他們所關心的就是薪俸待遇部分，包含技工遇缺不補，但工作卻仍不變，這些都會一一解決。

被問到蘇貞昌對其他官員也曾人身攻擊，蔣萬安說，立法院都有直播，很多影片在網路上都找的到，最重要的還是希望回歸到問題本質，政府要面對民眾的需求，看到行政院長透過謾罵、人身攻擊的方式轉移焦點，是無法掩蓋政府無能解決供電的問題，昨天內湖也有跳電，影響的戶數超過3千多戶，盼能正視這些問題。

此外，國民黨新北市議員葉元之日前拍攝kuso影片反諷蔡政府停電不斷，卻引來網友在PTT批評，但葉元之卻發現網友IP竟來自於國發會，質疑執政黨在公部門養網軍；對此，蔣萬安回應表示，其實民眾都很清楚，盼政府不要再用人民納稅錢來編預算，做這樣的攻擊，回到理性討論、依法行政。

最後，被問到對於拜登不挺台獨有何看法？蔣萬安說，這是美國一貫的立場，台灣民眾想看到美國能幫助中華民國加入更多相關的國際組織，包括世界衛生組織、世界民航組織等，很務實也是台灣民眾所期待的。