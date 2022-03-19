北市警消19日下午1時許獲報，興隆路三巷「再興社區」某大樓5樓陽台外牆坍塌，警消第一時間前往救援，發現目前暫無人傷，已疏散其他樓層住戶，另通知市府相關單位釐清事故原因中。

超驚悚！北市興隆路大樓外牆突倒塌，砸毀車輛急疏散住戶。（警方提供）

超驚悚！北市興隆路大樓外牆突倒塌，砸毀車輛急疏散住戶。（警方提供）

北市興隆路大樓下午發生倒榻意外。（警方提供）

北市興隆路大樓下午發生倒榻意外。（警方提供）

警消指出，下午1時40分左右，興隆路三段255巷某大樓外牆倒榻，消防人員到場時疏散大樓內約20名住戶，確認現場無人受傷，但停在樓下的1部自小客車身，遭磚頭、石塊砸毀，初步了解，樓層可能因老舊失修而坍落，警方已轉報建管處及環保局，進行後續清理及釐清事故。