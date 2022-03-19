超驚悚！北市興隆路大樓外牆突倒塌 砸毀車輛急疏散住戶 15:142022/03/19 中時 陳鴻偉 、 高佩琦 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 超驚悚！北市興隆路大樓外牆突倒塌，砸毀車輛急疏散住戶。（警方提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市警消19日下午1時許獲報，興隆路三巷「再興社區」某大樓5樓陽台外牆坍塌，警消第一時間前往救援，發現目前暫無人傷，已疏散其他樓層住戶，另通知市府相關單位釐清事故原因中。 超驚悚！北市興隆路大樓外牆突倒塌，砸毀車輛急疏散住戶。（警方提供） 訂閱影音： 中時新聞網 超驚悚！北市興隆路大樓外牆突倒塌，砸毀車輛急疏散住戶。（警方提供） 北市興隆路大樓下午發生倒榻意外。（警方提供） 北市興隆路大樓下午發生倒榻意外。（警方提供） 警消指出，下午1時40分左右，興隆路三段255巷某大樓外牆倒榻，消防人員到場時疏散大樓內約20名住戶，確認現場無人受傷，但停在樓下的1部自小客車身，遭磚頭、石塊砸毀，初步了解，樓層可能因老舊失修而坍落，警方已轉報建管處及環保局，進行後續清理及釐清事故。 全球人壽58億買新竹國賓大樓 扇庫講堂開張台鐵建築群活化揭序幕 #興隆路 #大樓 #倒榻 #暫無 #人傷 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台南保全公司老闆墜樓亡！民眾「誤認街友」近看嚇壞 14:152022/03/11 社會 高捷橘線04站土地開發案動土 投資逾32億興建23樓A級辦公大樓 13:012022/03/11 生活 贏了！「蘇大媽」拱天宮滋事涉妨害公務 一、二審判無罪 23:022022/03/14 社會 新竹國賓飯店賣全球人壽 售後回租20年 13:142022/03/18 財經 2車位都賣100萬怎選 內行揭殘酷關鍵：超麻煩 08:392022/03/12 生活 房市亮點－高雄房市 高雄大學生活圈 每坪站穩3字頭 04:102022/03/19 產業．科技 輸了你贏了世界又如何 他持有陶朱隱園拼不齊自家商辦 10:332022/03/15 房市新訊 社區添2台機器他讚「最實用公設」 網戰翻：以後會後悔 17:022022/03/15 生活 高捷首宗聯開案 橘線04站動土 04:102022/03/12 地方新聞 台南瑞復益智中心耐震補強案募資達標 17:082022/03/15 寶島 好怕就地隔離 防疫包成上海新時尚 04:102022/03/13 產業財經 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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