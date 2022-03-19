大學考招新制在今年上路，7月首度執行的分科測驗，將不考國文、英文和數學乙。國教行動聯盟今(19)日邀集高中師生召開記者會，批評分科測驗的公平性嚴重不足，甚至讓大學升學走回「一試定終身」的回頭錯路，為此向教育部喊話，自明年起讓分科測驗復考國文、英文及數學乙3個考科。

建國中學校長徐建國表示，分科測驗採計分數為60級分，考生僅1至2萬人，但學測15級分，考生則有10萬人。因此分科測驗在報名前，應先公告學測對照分科測驗的級分算法，有助於學生決定是否要報名分科測驗。

徐建國提到，教育部應傾聽報考分科測驗與社會組考生的想法，不該一試定終身，且復考國、英、數乙可讓高三學習更完整，呼籲教育部從明年起復考這3科考科。

屏東縣大同高中老師黃小芸指出，絕大部分師生都能認同108課綱的理念，也非常用心製作學習歷程檔案，但最近卻發生考試成績未達標，考生無法以繁星管道順利升學的憾事，代表大學考招新制讓偏鄉或弱勢學生升學變得更加困難，因此同樣希望重新恢復考國、英、數乙。

台中女中高三生陳惠平則說，分科測驗不考國、英，不利於學測失常的考生，根本無法挽救成績，再加上考試素養題是篇幅很大的閱讀測驗，現在上課也都是考試導向，108課綱強調的素養導向根本沒有達成。

台中女中高三生廖宥寧也認為，不考國、英、數乙，對社會組考生非常不利，她身邊已有不少社會組同學決定重考。

國教盟理事長陳鐵虎表示，第一屆108課綱高三的學生已經成為白老鼠了，明明已經知道目前的考招制度有問題，難道還要讓孩子痛苦下去嗎？

陳鐵虎提到，教育政策要以學生為中心，高三下國英課程的調整、大考中心命題規畫都是可以解決的問題。因此強烈呼籲，對於錯誤的做法就要知過速改，希望明年的分科測驗就能恢復國文、英文、數乙等考科，還學生一個公道的考招制度。

陳鐵虎並指出，建請教育部全面檢討108課綱的執行面，提醒不要只看到天邊美麗的雲彩，而忽略了腳邊的荊棘，「立意良善」絕不是政策錯誤的藉口，該改的就要改，還給學生一個真正能夠落實讓每一個孩子適性揚才的學習環境。