中國外交部網站消息，大陸外交部副部長樂玉成19日在北京清華大學戰略與安全研究中心主辦的「第四屆戰略與安全國際論壇」發表演講時，應詢介紹中美元首18日晚間視訊通話相關情況，強調美方要將拜登總統關於中美關係的積極表態落到實處。

樂玉成表示，關於中美關係，拜登首先積極評價50年前美中兩國發表的《上海公報》，認為50年後的今天，美中關係再次處於關鍵時刻，美中關係如何發展將塑造21世紀的世界格局。拜登在去年11月曾向習近平表達了「四不一無意」的對中態度，這次他重申美國不尋求同中國打「新冷戰」，不尋求改變中國體制，不尋求通過強化同盟關係反對中國，不支持台獨，無意同中國發生衝突。

習近平對拜登的這一表態表示十分重視，強調雙方都贊同中美要相互尊重、和平共處、避免對抗，但美方一些人沒有落實兩人達成的重要共識，也沒有把拜登的積極表態落到實處。美方對中方的戰略意圖作出了誤讀誤判。

習近平著重就台灣問題強調指出，目前，中美關係還沒有走出美國上一屆政府製造的困境，反而遭遇了越來越多的挑戰。特別是美國一些人向台獨勢力發出錯誤訊號，這是十分危險的。台灣問題如果處理不好，將會對兩國關係造成顛覆性影響。希望美方予以足夠重視。拜登總統重申將堅持一個中國政策，不支持台獨，無意同中國發生衝突。兩國元首均表示將致力於管控好分歧，保持密切溝通和交流。

關於烏克蘭局勢，習近平主席闡明瞭中方關於烏克蘭問題的基本立場，指出中方歷來主張和平，反對戰爭，宣導維護國際法和公認的國際關係基本準則，堅持按照《聯合國憲章》辦事，主張共同、綜合、合作、可持續的安全觀。各方應該共同支援俄烏對話談判，談出結果、談出和平。習近平主席專門引用了中國的兩句老話，一句是「一個巴掌拍不響」，另一句是「解鈴還須繫鈴人」，敦促有關各方展現政治意願，繼續對話談判，包括美國和北約也應該同俄羅斯開展對話，解開烏克蘭危機的背後癥結，化解俄烏雙方的安全憂慮。

習近平還強調，確保安全的長久之道在於大國相互尊重，摒棄冷戰思維，不搞陣營對抗，逐步構建均衡、有效、可持續的全球和地區安全架構。拜登也介紹了美方的立場，表示願同中方溝通，防止事態升級。