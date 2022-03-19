前空軍中將副司令張延廷。（資料照片）

有特戰兵向蔡英文陳情2年沒有自己的戰鬥個裝，陸軍司令部回應113年會完成撥補，前空軍副司令張延廷痛陳，這件事應該要超前部署，怎可以到113年完成撥發？軍隊不能再「講一套做一套」，一定要很扎實。

有陸軍特種作戰單位的志願役士兵表示，當了2年的兵，至今他連自己的戰鬥個裝都沒有，教召人員卻用新的。最後還重話說，「如果總統您能看到請幫我們處理，沒處理我也不意外，畢竟有怎樣的三軍統帥，就有怎樣的國軍。」

陸軍司令部18日晚間發新聞稿指出，戰鬥個裝籌補規劃，逐年編列預算依序換裝，預於113年完成撥發。

前空軍副司令張延廷19日在《新聞大白話》痛陳，這件事應該要超前部署，怎可以到113年完成撥發？軍隊不能再講一套做一套，一定要很扎實。

張延廷披露，他過去寫了4萬字，建議國軍軍事教育改革，都被嗤之以鼻，丟到垃圾桶，「我升到教授，做過校長，也做過指揮官，學經歷完整」，希望改革國軍軍事教育，否則沒有人才，無法打仗。

張延廷直言，講也沒用，講一套做一套，一定要痛下決心，否則兩年沒拿到個裝，怎麼打仗？騙人的！尤其打仗是你死我活，整個國脈民命都在上面，要一步一步札實做，才能贏得人民信心。