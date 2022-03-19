三星的Galaxy A系列手機向來深受小資族喜歡，像A52及A52s於去年就長踞6個月最熱賣的安卓手機，而昨（18日）再宣布推出全新Galaxy A33、A53 5G，以卓越的4+1鏡頭、最高120Hz螢幕更新率、5000mAh大電量等越級規格，繼續搶攻中高階市場。

Galaxy A53 5G及Galaxy A33 5G預計分別於4月1日以及4月22日起於全台三星智慧館、三星商城及各大指定通路陸續上市，皆提供蜜桃豆豆、水藍豆豆、潮黑豆豆及沁白豆豆四款顏色。（三星提供）

全新的Galaxy A33、A53 5G，分別搭載6.4吋U極限全螢幕、90Hz螢幕更新率，以及6.5吋O極限全螢幕、120Hz螢幕更新率，鏡頭上分別也採4800萬像素的主鏡頭配800萬像素123度的超廣角、500萬像素的微距及200萬像素景深鏡頭，以及6400萬像素的主鏡頭配1200萬像素123度的超廣角、500萬像素的微距及500萬像素景深鏡頭，前置為1300萬像素及3200萬像素的自拍鏡頭，同樣擁有5000mAh大電量。

三星Galaxy A33 5G推出6GB+128GB、8GB+128GB版本選擇，定價1萬1990元起, Galaxy A53 5G推出8GB+128GB、8GB+256GB兩個版本，定價1萬4990元。（三星提供）

Galaxy A33 5G預計4月22日起、Galaxy A53 5G預計於4月1日起，於全台三星智慧館、三星商城及各大指定通路陸續上市，皆提供蜜桃豆豆、水藍豆豆、潮黑豆豆及沁白豆豆 4色；Galaxy A33 5G推出6GB+128GB、8GB+128GB版本選擇，定價1萬1990元起, Galaxy A53 5G推出8GB+128GB、8GB+256GB兩個版本，定價1萬4990元。24日前凡於全台三星智慧館、三星商城預購Galaxy A53 5G，即贈真無線藍牙耳機Galaxy Buds Live，另4月1日起至5月15日上市期間凡購買Galaxy A53 5G即贈25W快充通用型旅充。