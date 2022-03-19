俄烏戰爭已持續近一個月，雙方傷亡慘重。烏克蘭總統軍事顧問阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovich）14日稱，戰事可望在俄方5月初資源耗盡後結束。對此，國防部前部長、高等政策研究協會秘書長楊念祖警告，會打到什麼時候不確定，但這場戰爭已改變世界格局，可謂「世界重新洗牌」，戰爭打到這個程度，再繼續下去會很慘烈。

阿列斯托維奇14日稱，俄羅斯對烏克蘭的攻擊行動，可能會在俄方5月初資源耗盡後結束。對此，楊念祖19日接受香港媒體《中評社》訪問表示，戰爭會打到什麼時候實在不確定，但這場戰爭已改變世界格局，整個世界重新洗牌，尤其外界對俄羅斯的觀感、未來發展方向都產生了變化，戰爭打到這個程度，持續下去後果驚人。

楊念祖直言，這場戰爭後要花多少時間復原，誰都不知道，因為損失真的太大。烏克蘭重建家園至少要10年以上，何況烏克蘭難民數已400萬且不斷增加，未來要如何安置，這對歐洲諸國而言是極大負擔，且難民多集中在波蘭、羅馬尼亞等國，未來難民問題會很嚴重。

楊念祖強調，在俄烏戰爭前，兩國是有交往、貿易、供應鏈結的格局，但如今西方國家制裁俄羅斯，等於是「一刀切」，國家經濟貿易、國家安全問題未來必須得重新思考。俄羅斯本身又是能源與農產品的出口大國，未來西方國家還會跟俄羅斯往來嗎？若以後要重新尋找經貿對象，替代能源要靠誰？這些都是必須重新思考的。