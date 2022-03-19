客家文化發展中心先前出版的客庄村史。（客發中心提供／謝明俊苗栗傳真）

客家文化發展中心舉行第2期客庄村史撰寫人召募說明會。（客發中心提供／謝明俊苗栗傳真）

客委會客家文化發展中心輔導訓練客庄村史撰寫人，完成第1期計畫後，受訓學員表現優良，並已將村史專書出版，客發中心持續第2期客庄村史撰寫人材培育計畫，預計撰寫10冊，並邀請多所大學歷史學者協助教授撰史要領，期望能忠實留下珍貴村史資料，流傳後世。

客家文化發展中心於國立聯合大學客家多功能講堂，舉行「全國客庄村史第二期人才招募說明會」，希望透過說明會，邀集更多對客庄有濃厚興趣之地方文史工作者、大專院校學生及民眾，重新梳理地方文史脈絡，共同為客庄建立完備的客家史料。

客發中心主任何金樑表示，客發中心輔導出版的客庄村史專書已有20冊，其中11冊村史專書，是透過客發中心「客庄村史撰寫第1期計畫」輔導學員完成，為了擴大延續培養客庄村史撰寫寫人材，客發中心繼續推動「客庄村史撰寫第2期計畫」預計募集10冊村史。

客發中心本次創新規劃「一對一輔導機制」，邀請村史專家國立東華大學歷史系教授潘宗億及彰化師範大學歷史所教授李宗信等多位老師，陪同每位學員完成村史撰寫，並從旁給予專業諮詢意見，期待透過輔導陪伴，讓學員均能如期完成村史撰寫，讓客庄多元且豐富的故事永流傳。

「全國客庄村史第二期人才招募活動」即日起正式開始，並舉行2個場次線上說明會，現已有多達百位學員熱情報名參與，客發中心仍歡迎更多有興趣民眾踴躍報名招募說明會，更多招募資訊請至本計畫官方網站。