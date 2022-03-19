近年來車輛款式越來越多，車上總是有一堆五花八們的按鈕。平常雖然很少用到它們，但讓人不禁好奇這些按鈕到底有什麼功能？有一名網友拍照並發文表示，他在車子上發現神秘三角形按鈕，讓他很好奇有什麼功能，文一發出隨即引起專家們留言公布答案，知道真相後，網友都害怕直喊「最怕遇到這個！」。

網友發文詢問該鍵用途為何 (圖／翻攝爆廢公社)

日前，網友於臉書社團《爆廢公社》上發出一張照片，照片中的汽車上清晰可見一個紅色三角型按鍵，原PO卻不知道有什麼功能，因此好奇上網發文問大家「這個是什麼按鍵？？」網友們開玩笑的回覆：「緊急座椅彈跳逃生鈕」、「按下去，駕駛座三秒自動彈射，記得穿好降落傘」。隨即有認真的網友指出，這個叫做「危險警告燈」。

原來這顆按鈕叫做危險警告燈 (圖／小紅書)

專業的網友們說：「當車子故障，引擎失速，就可以按了」、「警示燈按鈕，但大部分四輪駕駛：臨時停車鈕」、「雙黃燈警示按鍵，路邊臨停警示後方來車注意在使用的功能」、「故障警示燈，不過現在都變成方便臨停警示燈！」根據交通部說法，車突然發生故障或油料用盡而無法繼續行駛時開啟，即可開啟危險警告燈，主要用途是讓週遭車輛注意。也有不少留言說正確使用燈光也是個人素質的展現，許多三寶覺得按下去就可以為所欲為亂停，相對於喇叭，汽車的燈光也很重要，但不少新手還是不太了解。