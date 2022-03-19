馬克宏（Emmanuel Macron）最近很忙!法國即將舉行總統大選，他除了要處裡烏克蘭戰爭的外交事務之外，也要為自己的大位備戰。

據路透社報導，馬克宏17日發表政見，包括提高退休年齡、減稅、進一步鬆綁勞動法規等。馬克宏並說，法國可以是擺脫化石能源的首批國家之一，還要打造「歐洲元宇宙」與美國科技巨頭競爭。

法國總統大選總共有兩輪，第一輪投票將於4月8至23日進行，第二輪一般在第一輪的兩周後。根據民調顯示，馬克宏有極高機率會度過第一輪，並在第二輪擊敗任何對手。而最近幾周以來，他的領先優勢持續擴大，選民認可他在烏克蘭戰爭中作的外交努力。

馬克宏在記者會上說:「我們目前正處於可以做出真正改變的轉捩點上。」這包括了氣候挑戰，以及在歐洲門口的戰爭，他還希望可以重塑經濟。

馬克宏發表了他的政見，他要將勞工退休年齡從62歲提高到65歲，每年減稅 150 億歐元，為社區工作者提供一些福利，並改革失業保險，以推動人們重返社會工作。他說:「這很正常，特別是當你考慮到銀行帳戶的狀況時，我們得做更多。」

雖然法國的經濟大幅成長，失業率也降到7.4%，但馬克宏想繼續改善。他說：「失業率降到15年最低，青年失業率更是40年最低，這樣還不夠。」

馬克宏還說，如果連任，他要讓法國在各方面更自給自足，包括大規模投資農業與工業、製造更多核反應器、強化軍隊等；而在科技上，他還想打造「歐洲元宇宙」與美國科技巨頭競爭。

最新民調顯示，馬克宏將會在第一輪投票贏得31%的選票，而上個月僅有25%。但危機在於，他的政黨「共和國前進！」(LaREM)之前輸掉了地方選舉，他們必須在6月贏得議會選舉，才能為馬克宏的施政鋪路。