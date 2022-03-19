不老騎士3月10日從台中市出發，展開1145公里的環島旅程，19日中午抵達台中，完成旅程的不老騎士榮獲達陣獎牌與證書。（盧金足攝）

「我年輕時在鐵工廠上班，一路從台北騎到高雄，修機器、送貨，很常在騎車」，98歲的郭深森爺爺，19日完成以10天時間，騎機車征服1145公里的熱血環島旅程，他已經預約下一個夢想，「100歲時要再度騎機車環島！」

郭深森說，從軍中退役後，開了鐵工廠，是老闆也是員工，送貨、收貨款，通通自己來，與機車為伍了大半輩子，騎車這件事，成了他生活中很重要的事。

一直都有環島的想法，但因找不到伴而無法成行，直到看過《不老騎士-歐兜邁環台日記》的電影後，讓郭深森重燃環島夢，終於在2013年成為不老騎士的一員，可惜當年的路線僅從屏東恆春鎮往北騎至台中市約300多公里，但也因為該次活動，讓他認識志同道合夥伴。

2014年他在兒子陪伴下，和另外3名「老同學」一起完成夢寐以求的歐兜邁環島之旅；2019年不老騎士轉型為「不老騎士為愛千里」，除結合公益募款計畫外，也改為環島行程，再次吸引當年95歲的他參加。

百歲人瑞也能騎機車環島，郭深森養好身體，為百歲環島行做準備，為了這個夢想，更認真運動，游泳、練氣功；每餐吃飯都要配上一塊大豬肉，養足體力，午睡起床後悠閒的喝上一杯咖啡，然後就一個人騎機車出門去兜風順便練體能，持續為百歲環島努力中！

79歲的鄭鈴美是「不老騎士為愛千里」最高齡的女騎士，她的生日是3月20日，剛好在今年不老騎士環島達陣隔天，迎來80歲的生日。

她說，以前還沒疫情時，每年3月都會送自己一趟國外旅行，作為送給自己的生日禮物，這兩年無法出國，首度挑戰以騎機車方式環島一圈，而且還能結合公益，幫助老人家，讓她覺得很有意義也很期待。

「不知道能不能做到，但不想輕易放棄！」70歲吳蔡雪香因四年前攜手大半輩子的丈夫離世，以前做什麼事都出雙入對，現在只能在對丈夫的無限思念中，學習一個人的獨處，透過環島活動，充滿著忐忑不安，不知道自己能否做到？

直到車隊工作人員告訴她，其實她騎得很好時，她才終於鬆了一口氣，對這趟旅程也開始有信心，圓夢之後，吳蔡雪香說，以前覺得，一個人的自己，什麼事情都沒辦法做，但現在開始期待，或許有一天可以一個人去旅行，甚至成為一個背包客。

23名平均75歲不老騎士達陣帶回滿滿感動與愛心。（盧金足攝）