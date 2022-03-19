新竹市19日最夯的活動就是慶祝光復奪冠、打卡吃雞，大家都吃的不亦樂呼。（陳育賢攝）

新竹市光復高中籃球隊拿下竹市首座HBL冠軍盃，新竹市政府18日晚間先舉辦光復男籃選手見面會「英雄之夜」，19日最夯的則是免費光復奪冠雞排「光復冠軍，周末吃雞」活動，全市40家雞排響應活動，許多熱情民眾在雞排店營業前就排隊等候，大家都吃的不亦樂呼。

市長林智堅表示，感謝超過40家雞排店響應，也提醒大家打卡吃雞活動只到明天，敬請把握，也別忘了在市府大廳拍照後，留下對光復球員、教練的話，感謝他們將榮耀帶回新竹。

市府指出，17日起市府大廳設置「光復籃猿 制霸全國」看板，邀請民眾拍照打卡，並Hashtag「＃風起猿湧＃光復奪冠」上傳FB、IG，就可至雞排地圖合作店家兌換免費雞排。

而當天上午看板剛設置完成，就有民眾慕名而來，3天更吸引上千位民眾湧進市府大廳，留言板也有許多鼓勵光復球員的話語，如「新竹之光、你們好棒、萬分感動」、「以你們為榮」、「我愛你們」，還有對總教練陳定杰說「水啦！藍魔鬼」。

39歲蔡先生表示，自己本身就是光復校友，也長期關注體育賽事，當時學校還沒有籃球隊，看到學弟表現如此優秀非常與有榮焉，他自己雖然不能北上看球，但每場比賽都守在電視前，還買了光復球衣支持，很開心市府舉辦這樣的活動讓大家共襄盛舉，就像國外職籃有城市球隊，可凝聚向心力、讓更多市民一起加入體育活動。

合作雞排店家表示，今天上午還沒開店就有許多民眾在外排隊，中午12時營業，約下午1時許，限量100份雞排就有超過一半以上民眾來兌換，相當踴躍。

市府提醒，「光復冠軍，周末吃雞」活動明天最後1天，市府大廳開放時間為早上8時至晚上11時，雞排領取時間則依各店家營業時間為主，每間店數量有限、送完為止，詳情可至雞排地圖https://reurl.cc/RjG0yx查詢。