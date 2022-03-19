人稱玉女掌門人，今年54歲的香港女星周慧敏，至今出道已經超過30年，也曾在日本發展，她清秀的臉蛋與脫俗的氣質讓她當年紅遍大街小巷，是許多台灣人心目中永遠的女神。雖然近年多以客串的形式參與戲劇類的演出，仍在人們心中佔了一個無可取代的地位。

周慧敏年輕時和現在一樣美麗 (圖/周慧敏Vivian Chow臉書)

近日，周慧敏於臉書和IG發文寫上：「掛住大家，露一個面，防疫加油」，並附上一張自拍美照，一如往常的披著一頭烏黑長髮，露出大大的眼睛臉上掛著淺淺的微笑。保養得宜的她，完全看不出已經年過50歲，與當年青澀的模樣幾乎無差別。文發出後，湧入大批粉絲力挺讚美：「永遠的玉女，非常漂亮啊」、「還是這麼溫柔漂亮」、「不老女神」、「我的偶像越來越美了」。

周慧敏要大家抗疫加油 (圖/周慧敏Vivian Chow臉書)

周慧敏近期積極經營個人Youtube頻道，頻道上已經累積超過600部影片，裡面包括了她過往的表演片段，內容甚至有以前到台灣錄製綜藝節目的畫面，畫面中她害羞和吳宗憲、胡瓜等主持人互動十分有趣。周慧敏在臉書和粉絲們說道：「不只看到自己過去到現在的成長，還感覺到世界都在大大的改變。感恩所遇過的美好同時，也謝謝逆境讓我學會處事態度。知道這兩年無數的抗疫人員為我們付出了很多，深深感激。大家也要好好撐着，做好本份，以忍耐和體諒的心走過去。希望我上傳的影片能在這艱難的日子帶給你一點點微笑和溫暖。」並在文末表示希望大家加油，一起度過疫情，只能說女神真的很暖啊！