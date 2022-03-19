社子島已通過環評，自救會成員19日趁蔡英文總統前往參加海洋科技大學校慶時，拉起「小英總統救命」的布條，表達居民捍衛鄉土決心，盼蔡總統了解真相，最後總統府派代表收下自救會陳情書。

海洋科技大學今舉行校慶，蔡總統受邀出席，社子島自救會在街道兩旁掛了許多「小英總統救命布條」，自救會成員也前往海科大校門口陳情。

社子島開發案爭議多年，環評在今年1月19日通過，自救會發言人李華萍表示，自救會多次向市府陳情，都沒有收到市府良善回應，蔡總統競選連任時，曾說台灣是民主社會，大家可以坐下來討論社區的事情，而政府責任就是讓大家可以公正討論，保障大家權益。中央與地方政府各有分工，但可以主導社子島未來的，一定是社子島的鄉親們，大家共同討論後，政府會全力以赴支持。

不過，李華萍指出，台北市長柯文哲並無坐下來和在地居民討論，甚至在議會說不管了，社子島直接輾過去，柯文哲來社子島對居民說政府對不起你們，讓市府盡最大努力解除禁建，結果確是區段徵收剷平社子島，完全就是服務財團、輾壓民意。

李華萍說，盼請中央不要置身事外，台灣是民主國家，不應該讓百姓的土地被掠奪、人權被侵害，就像烏克蘭人民勇敢捍衛國土，社子島居民也會勇敢捍衛家園。

居民王先生強調，只想告訴蔡總統真相，社子島只有3.66％贊成開發案，而有42％反對，柯文哲獨裁輾壓民意，一紙行政命令社子島就可「解除禁建」，卻硬要假藉築高堤「財務自償」，勾結財團犧牲居民，居民堅決反對剷平社子島抹去人民記憶，留下台北市最後一塊淨土城市鄉村的寧靜生活。