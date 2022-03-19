拜習周五（18日）視訊熱線，針對烏俄衝突交換意見。美股無懼四巫日波動，聯準會（Fed）升息1碼符合市場預期，加上俄烏戰事拖久淡化投資人緊張情緒，推升科技股的那指與費半大逾2%，不過台積電、聯電ADR漲幅相對落後，終場只上漲0.22%和0.74%。

俄烏戰爭進入第四周，美國總統拜登與中國國家主席習近平18日視訊通話，討論俄烏局勢。習近平強調，國家關係不能走向兵戎相見，衝突對抗不符合任何人的利益，中美應承擔國際責任，為世界和平安寧作努力。而白宮聲明提到，拜登表示支持通過外交途徑解決此一危機，若中國向俄方提供物質，將會面臨嚴重後果。

俄烏談判持續進行，烏方表示，達成停火協議仍需一段時間，俄烏兩國總統或將在停火協議確定後舉行會談。

Fed周四宣布升息1碼，為 2018 年來首度升息，並預告今年還會升息6次，每次升息1碼。明年估升息3次，2024年則都將按兵不動。

Fed鷹派作風主要為打擊通膨飆升，並將核心通膨率預估值調高至4.1％，較去年底預測上調1.4個百分點。此外，被俄烏戰爭拖累，美國今年經濟成長預測下修至2.8％。

周五是所謂「四巫日」，亦即股票指數期貨、股票指數選擇權、個股期貨與個股選擇權均在這一天到期。四巫日發生在3月、6月、9月、12月的第三個星期五，通常這一天的股市波動性會顯著升高。（編按：2022年四巫日為2022/3/18、2022/6/17、2022/9/16、2022/12/16）

聯準會升息1碼符合市場預期，投資人無懼「四巫日」震盪，加上俄烏衝突利空鈍化，周五美股四大指數全面收紅。

道瓊指數上漲274點（或 0.8%），收在34754點；那斯達克指數上漲在279點（或 2.05%），收13893點；標普 500 指數上漲 51點（或 1.17%），收在4463點；費城半導體指數上漲 67點（或 2.01%），收3432點。

本周道指上漲5.48%，標普和那指全周分別上漲6.16%和8.18%，三大指數為2020年11月初以來最大單周漲幅。

五大科技巨頭全面上揚。Meta（原臉書）強彈 4.16%；蘋果上漲 2.09%；亞馬遜上漲2.55%；Alphabet（google母公司）與微軟均上漲1.7%。

費半主要成分股幾乎收紅。輝達（NVIDIA）大漲6.81%；應用材料上漲 2.39%；超微（AMD）上漲 1.58%；高通上漲 0.76%；但美光逆勢下跌 1.38%。而台積電、聯電ADR只小漲0.22%和0.74%。

National Securities 首席市場策略師 Art Hogan指出，本周反彈的助力來自於沒有更糟糕的消息，而最壞的情況已被投資人全數消化。聯準會的明確聲明緩和市場不安情緒之外，大宗商品價格在飆漲後已略為走穩。

著名對沖基金經理Leon Cooperman表示，俄烏戰事和聯準會緊縮貨幣政策仍影響股市，所幸未來衝擊會進一步削弱，若股市反彈，他將拋售持股，儘管對股市看法悲觀，但市場上仍有獲利佳且估值低的企業，近期油價和大宗商品價格暴漲，能源股具吸引力。