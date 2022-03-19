桃園個案21913、案21914公共場所足跡。（桃園市政府提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市19日新增3例本土個案，1名婦人身體不適須住院，經PCR採檢確診，初步研判非近期感染。另2名個案為某航空航勤清艙人員，經唾液PCR採檢確診，初步匡列其工作密切接觸者54人，目前持續疫調匡列中。

衛生局長王文彥表示，案21915為40多歲女性，16日因有症狀就醫，經醫師評估有收治住院需求，經PCR採檢確診，後續指揮中心依二採、抗體檢驗及相關接觸者檢驗結果，初步研判非近期感染。

王文彥說，案21913、案21914則是某航空航勤清艙人員，經桃園機場例行唾液PCR採檢共3740人，19日清晨檢驗報告檢出2人陽性，其餘均為陰性，衛生局初步匡列其工作密切接觸者54人，目前持續疫調匡列中。

新聞處長詹賀舜則公布桃園個案21913、案21914公共場所足跡。包括10日下午至宜家桃園店、12日與16日至大園區和平路久久大賣場大園店 、14日下午至台茂購物中心、貳樓桃園台茂店、15日晚間至蘆竹區忠孝東路「W1美學館」。

詹賀舜提醒，市民朋友如曾出入上述相關場所，請於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測，期間如出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、頭痛、打噴嚏、流鼻水、疲勞等疑似症狀，請儘速撥打1922或0800-033-355防疫專線通報，並至醫療院所採檢（勿搭乘大眾運輸），就醫時請主動告知醫護人員相關接觸史。