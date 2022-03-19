俄羅斯自2月入侵烏克蘭，戰事已爆發逾2周，俄方周三透露，在基輔當局同意討論維持中立後，雙方就快針對和平協議的部分內容達成共識。英媒《金融時報》報導，這項和平計畫有15個項目，內容包括「停火、俄軍全面撤離，退回2月24日入侵前位置、烏克蘭必須依循瑞士與奧地利模式進入永久中立國模式，不能有外國軍隊進駐」。對此，前民進黨立委郭正亮坦言，大家可能高興的太早了。

綜合媒體報導，烏克蘭總統辦公室主任顧問16日表示，這項和平協議草稿只代表俄方立場，烏克蘭接受的是烏克蘭模式，強調烏方需要安全保障。

對此，郭正亮17日在《TVBS》政論節目「新聞大白話」表示，前面幾點烏克蘭會怕，因為要變成中立國不能參加北約，不能有外國軍隊設軍事基地，等於沒有外援可以保護自己，第二點，俄國要求烏克蘭作為第二官方語言，這也還算好處理，第三、是克里米亞獨立，第四則是俄國要求烏克蘭必須割地及公開放棄克里米亞與頓巴斯兩個共和國的主權，承認其地位。第五，是烏克蘭「去納粹化」寫入憲法，但由誰決定哪些人是納粹？這就是問題所在。

此外，俄羅斯要求烏克蘭去軍事化，郭正亮則認為，據他了解，俄羅斯有列出一份武器清單，簡單來說就是要求烏克蘭不能有進攻型武器，諸如中長程巡弋飛彈、空中加油機、發展核子武器、生化武器等，而若接受這份清單，等於烏克蘭就沒有可以依托的軍事力量，因此烏克蘭很難接受，這也是談判陷入僵局的癥結點之一。

郭正亮接著表示，15點談判內容消息傳出來後， 台股當日應聲大漲5百點，他覺得大家可能高興太早了，因為雖然出現一些進展，但現在一些關鍵的基本問題還是卡住，還是要觀察後續發展。