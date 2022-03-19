大千醫院醫師林哲民提醒，若有出現兒童風濕性關節炎的症狀，請盡快就醫，以免造成更嚴重的併發症。（大千醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

12歲的梁弟弟生病發燒兩天後，突然出現雙腳膝蓋及阿基里斯腱等關節處疼痛的情形，之後雖然燒退，但關節腫痛的症狀不僅沒有改善，反而越來越嚴重，甚至影響日常行走，需要吃止痛藥才能緩解，經到院檢查確診為兒童風濕性關節炎，醫師以藥物治療後，梁弟弟恢復良好也不需再吃止痛藥了！

苗栗大千醫院小兒過敏免疫風濕科醫師林哲民表示，兒童風濕性關節炎是16歲以下孩童最常見的風濕疾病，通常會造成慢性關節發炎，並產生紅、腫、熱、痛的症狀，或是關節活動受到限制，如果沒有及早發現並治療，可能會導致關節永久損傷變形，甚至引起更嚴重的併發症。

林哲民指出，兒童風濕性關節炎是自身的抗體與防禦細胞去攻擊關節內的組織而造成的疾病，原因目前不明，但根據研究報告指出，基因影響和環境感染都是可能的主要因素。其典型的症狀包含單一或多處關節腫痛發熱、關節積水、活動受影響、且合併發燒或紅疹出現，不少民眾常會誤以為是小孩常見的生長痛，兩者的症狀雖然相似，但仍可以透過理學檢查或抽血檢驗來做鑑別診斷。

林哲民提醒，目前可透過藥物治療改善兒童風濕性關節炎的症狀，提升病人的生活品質，多留意孩童的狀況，如有出現症狀時，務必盡早就醫治療，讓孩子可以健康成長。