因應去年累積的點數即將於3月31日到期，全家便利商店(5903)即日起至4月5日推出眾多點數好康優惠，滿足不同族群需求。

近年來點數經濟持續發酵，全家便利商店持續開發點數多元用途，提供消費者以點數折現、點數交換商品，或放大價值做公益等滿足不同族群的需求。

全家表示，為因應去年累積的點數即將於3月31日到期，即日起至4月5日，全家便利商店推出眾多點數好康優惠，有超過百項商品兌點半價，包含咖啡、零食、鮮食、日用品等，最低只要加價10元起；想試試運氣的，即日起至3月22日還有3000點抽購物金活動，最高可得50元；若是點數富翁，則有多款商品、電器可以免費換，打開APP就可把「全家」點數變成喜歡的樣子。

此外，全家長期推出點數折抵與點數換優惠券活動，除了點數300點就可抵1元，也提供foodpanda抵扣金、生活市集購物金、etag國道儲值金、租借行動電源、租借共享汽機車等優惠券，都可使用「全家」點數兌換。

全家2月合併營收為62.5億元，月減15.38%，年減5.52%，累計前2月合併營收為136.26億元，年減0.23%。

全家積極布局FamiSuper選品超市店，瞄準居家簡單煮的需求商機，2月於台北、新竹、台南展店，目標今年開出至少15家店。