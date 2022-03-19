最平價蘋果5G iPhone SE與iPhone 13松嶺青/綠色新色昨(18)日開賣，電信商、經銷商也公布最受歡迎顏色、容量，其中以星光色最受歡迎，容量則是128G。為搶佔市場目光，業者也祭出加碼優惠，盼吸引更多精打細算的果粉青睞。

蘋果經銷商德誼數位自3月11日開放預約iPhone 13系列新色及iPhone SE新機，昨(18)日於全台門市開賣並 祭出各式優惠方案，睽違兩年再度推出的iPhone SE新機，不僅處理器規格大提升，且首度支援5G技術， 還仍保有眾多消費者希望的Touch ID功能。 德誼數位觀察本次iPhone SE新機預約情況，其中超過5成的消費者選擇了星光色，是最受青睞的顏色，而 容量則以最適中的128GB占比超過6成最高，也預期開賣後有機會再帶動一波銷售成長。

德誼數位針對iPhone 13系列及新款iPhone SE，即日起至3月底前推出超值門號優惠及搭購配件方案， iPhone13系列搭配指定門號方案享高額折抵金，再加碼額外抵2000元，且iPhone SE(64GB)搭配指定方案現 抵13,900元，0元即可將新機帶回家。

電信業者部份，中華電(2412)昨(18)日在全台近500間指定服務據點及網路門市正式開賣首款支援5G的全新iPhone SE，iPhone 13 Pro與iPhone 13 Pro Max松嶺青色及iPhone 13與iPhone 13 mini綠色。根據中華電信統計新機首賣日銷售數據，一手即可輕巧掌握的5G全新iPhone SE最受果粉喜愛，佔iPhone銷售比近三成，全新新色iPhone 13 Pro系列松嶺青色及iPhone 13系列綠色亦深受果粉青睞。統計開賣首日前3名最搶手機型分別為「iPhone SE 128G星光色」、「iPhone 13 Pro 128G松嶺青色」、「iPhone 13 Pro Max 256G松嶺青色」。

中華電本次提供果粉超值的iPhone新機資費優惠，全新iPhone SE與iPhone13全機型搭配精采5G月繳599~2699元任一資費，皆能選擇24/30/36/48個月的多元租期方案。全新iPhone SE搭配精采5G指定月繳，專案價0元起；另申辦精采5G月繳1399元(36個月)，iPhone13綠色(128G)，購機價8,300元、iPhone 13 Pro松嶺青色(128G)15,300元即能入手，並享行動上網吃到飽、最大網內免費講，及加碼贈Hami Point最高1,500點(1點等於1元)。

遠傳(4904)本次祭出九大上市優惠，即日起自4月底推出iPhone SE系列上市優惠活動，月 付999就可享5G iPhone SE系列搭配AirPods3雙重好康，除手機專案價0元起，Airpods3搭配優惠價更僅1690元，另外，申辦遠傳5G的1399資費，iPhone 13綠色直接0元帶回家；iPhone 13 Pro松嶺青只要6300 元。

蘋果新iPhone SE搭載與iPhone 13相同的A15仿生晶片，螢幕尺寸上，則維持與前一代相同的4.7吋，方便 用戶單手操作，電池續航力也比前一代iPhone SE更持久；相機則配備1200萬畫素的主鏡頭及700萬畫素前 鏡頭，並新增攝影風格套用等功能，以及支援夜間模式縮時攝影。新一代iPhone SE更保留果粉熟悉的實體Home鍵及Touch ID鍵，讓用戶即使戴著口罩，也能以簡單私密且安全的指紋辨識方式解鎖手機。