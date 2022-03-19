台南柚花藝術節19日登場，今年首度擴大舉行，以柚園野餐、裝置藝術擺設等形式舉辦。（張毓翎攝）

台南柚花藝術節19日登場，今年首度擴大舉行，以柚園野餐形式、裝置藝術擺設等活動，邀請各地民眾來麻豆小鎮走走；市府文化局長葉澤山說，柚花不只是香氣，還可製作很多產品，再一直衍生柚子的成長，期待藉由此次活動，把藝術和產業結合，發揮「柚花經濟」效益。

市府今年集結近50個攤位在柚花巷內設攤，包含陶藝、竹編等特色商家琳瑯滿目，並在柚園舉辦野餐活動，會上有在地職人提供特製麵包、白糖粿、馬林糖、蛋捲等手作餐點，讓遊客在柚花下的浪漫氛圍中品嘗。

葉澤山說，柚花飄香帶來美好的春天，今年柚花藝術節邁入21屆，內容非常豐富，有舉辦市集和野餐趴等活動，讓大家感受到柚花的美好，了解柚花的生態改變，尤其在後疫情時代，也鼓勵民眾多走出戶外。

麻豆區農會總幹事孫慈敏表示，今年麻豆地區柚花的開花率和花期，與往年差不多，由於南部日照充足，麻豆柚花本身開花早，往年大概8月中旬陸續採收，9月開始出貨，從上周柚花路跑到這周的柚花藝術節，顯現即使還沒到柚子產季，但宣傳已如火如荼展開。

市長黃偉哲說，今天他接連跑了柚花藝術節、學甲蜀葵花季、西港花旗木等3場花季活動，宛如來到「花花世界」，他一直想推柚花觀光，在柚園底下一邊野餐、一邊聞著柚花香，是難得的享受。

台南柚花藝術節19日登場，今年首度擴大舉行，以柚園野餐、裝置藝術擺設等形式舉辦。（張毓翎攝）