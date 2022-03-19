19日在台灣藝大體育館進行的HBL明星賽，率先登場的是女生組表演賽，有別於去年採取藝人與球員混合組隊，今年全由球員組隊對抗，明星紅隊靠著最後關頭一波9比0收尾攻勢，終場78比69氣走明星白隊，攻下全場最高23分的北一女中宋瑞蓁獲選MVP。

「很開心，卻有點憂鬱，因為上周冠軍賽輸了，但現在都過了，」宋瑞蓁表示，「我想冠軍賽還是需要有點幸運，我只是沒那個運而已，其實就算到了現在，我的內心也還沒釋懷，更被校長傳給高三學生的訊息，弄得我才突然開始難過了。」

「因為校長傳訊給學生說，希望在校園內碰到我的話，就溫馨擁抱我一下，讓我才開始難過了起來，真的很感謝學校一直這麼支持我們，」宋瑞蓁表示，「這3年高中生活很快過去，一下子我就要念大學了，我的目標當然是繼續打球。」

宋瑞蓁強調，自己已經完成大學報名，也差不多決定好要念那間大學，但她暫時不想太早揭曉答案，「反正我就是繼續在大學打球，然後一路打到職業，甚至出國打球，我最希望可以跟彭詩晴一樣。」

明星紅隊得分次高的是彭詩婷與許婉昀各有10分；明星白隊則以張聿嵐12分、9籃板及4助攻表現最佳，韓汛也拿12分，蕭豫玟10分、14籃板及4助攻。