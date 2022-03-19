韓流始祖男團「酷龍」成員具俊曄日前宣布和徐熙媛（大S）因20年前的手機號碼破鏡重圓，兩人閃婚後，具俊曄隔天為愛奔台，無奈因為台灣的防疫政策，無法立即與徐熙媛（大S）見面，今（19日）早他進行隔離期滿前的最後一次採檢，若結果為陰性最快可在20日凌晨零點離開防疫旅館，時隔24年再與大S見到面。具俊曄升格台灣女婿後，被翻出過去的舊聞，他曾在一場舞台塌陷意外救下憑藉《魷魚遊戲》紅遍全球的李政宰和韓星張根碩。

倒數7小時見大S！具俊曄隔離10天首現身 1分鐘快閃做PCR檢測

根據韓國媒體報導，具俊曄2008年11月受邀參加當時在首爾奧林匹克廳舉行的汽車發布會，沒想到當時VIP區的架台突然傾倒，膠合板組成的部分塌陷2到3公尺，多名演員李政宰、金惠秀、張根碩因此被困住，具俊曄看到之後立刻衝上去救援，一手扶著支架讓人有空間鑽出來，一手幫忙拉著受困者往外移動，等到所有人都撤離，他才自行逃出事故現場。

據悉當時有孔孝真、鄭雨盛、金惠秀、李政宰等20多位明星出席，部分藝人因場地因素導致擦傷，現場的目擊者表示，「架台突然倒塌，導致幾個人跌落，雖然差點造成很大的意外，但是多虧有具俊曄，大家都沒事，沒有引起更大的傷害」。具俊曄經紀公司回應，「不知道這件事會被傳開，具俊曄覺得很不好意思」。14年前的往事被翻出，勇敢舉動讓網友大讚，紛紛誇徐熙媛（大S）沒嫁錯人。

當時發布會VIP區的舞台發生坍塌，導致多人受困。（圖／Car & Model）

今早（19日）具俊曄從飯店車道出來做篩檢，看見媒體時禮貌向大家揮手，接著鞠躬加上點頭致意，禮貌十足；篩檢結束後他向大家輕聲用韓文說「謝謝」，便重回飯店，讓眾人期待他篩檢若是陰性，離開飯店的第一站會去哪。