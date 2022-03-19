感情從來沒有道理可言，有些人不戀愛時思慮敏捷，是非黑白全都分得清，可是一旦戀愛就會腦袋當機，《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座，一談戀愛就會將心思全放在另一半身上，甚至忽略了生活和工作。

▍白羊座

白羊座熱情大方，有著與生俱來的感染力，因此人緣極佳。不過一旦白羊座陷入情網，就容易被愛情蒙蔽雙眼，無論對方做什麼，白羊都覺得他們很可愛。眼裡出西施的白羊座，這時會自動忽略外界的看法和質疑，窮盡一切討對方歡心，不過三分鐘熱度的白羊座，愛情來得快去得也快，當熱度結束後，又會開始尋找下一個目標。

▍巨蟹座

巨蟹座是典型的奉獻型人格，最能在愛裡委屈自己、成就他人，而這樣的巨蟹座其實是慢熟的，只要有人真正進入他們的內心，巨蟹就會包辦所有大大小小的事情，竭盡所能的照顧對方。此外，巨蟹極度缺乏安全感，對於愛情總是患得患失，所以會將心思全放在對方身上，並且因為擔心失去對方，只能更加討好對方，絲毫不考慮自己這樣做到底值不值得、應不應該。

▍雙魚座

戀愛至上的雙魚座對於愛情有無限的憧憬跟想像，加上心思細膩，所以很容易捕捉到另一半的情緒和愛意，並且將感受到的愛放大數倍。雙魚座為了愛情可以背叛整個世界，也容易因此而受傷，尤其是他們最容易自欺欺人，只要對方釋出一些善意，雙魚座就會將這點愛無限放大，認為對方還是愛自己的，且自己的付出是有意義的，但其實他們心知肚明，這份愛早已變質。