近來大陸深圳及東莞因疫情封城，部分廠商配合政策停工，不過台達電子(2308)廠區維持正常生產，第1季營運未受影響，台達電與臺灣大學共同宣布成立「台達臺大聯合研發中心」，台達預計投入逾億元研發經費，聚焦於電動車、先進人工智慧(AI)、工業物聯網 (IIoT)安全與控制等領域，打造虛實整合的前瞻實驗場域，佈局尖端技術。

「台達研究院」成立於2013年，主要發展智慧製造、人工智能、資通訊技術與生命科學等領域之物聯網服務與解決方案，並以開放創新模式與產官學研生態體系協作，將新興技術落實於實際場域，不斷優化核心技術，進而提升台達製造與營運能力。

台達電董事長海英俊表示，臺大的學術地位在國際上具有重要影響力，尤其校方對台達各項研發專案的支持，讓台達在許多研發領域都得到很好的進展與幫助；這次共同建置的「台達臺大聯合研發中心」，期望營造一個持續創新的研發環境，藉由與台達研發人員的攜手合作，培養學生兼具理論與實務能力，同時發展更多嶄新的先進技術。

「台達臺大聯合研發中心」集結臺大電機資訊學院、工學院及其他相關系所的頂尖研究人才，與台達電子在能源管理、工業自動化、電動車等領域的領先技術；並打造前瞻的實驗場域，包含研究電動車相關技術的永續車庫，及具備Makerspace的虛實整合實驗室，實為臺灣產學研發中心少見的規模。

台達電研究院院長闕志克也指出，承續往年奠定之基礎，2021年已開始與臺大進行多項研發計畫，透過中心的開幕可望有更緊密的研究合作。研究主題規劃亦有人工智慧、資通訊安全、機器人學、無線技術及感測、元宇宙等，此些研究與台達事業單位主要發展領域的物聯網服務與解決方案相輔相成，希望透過持續性的學界合作，深化台達前瞻技術的能力。

大陸深圳、東莞因當地疫情接連宣布封城，波及電子產業供應鏈，不過台達電廠區維持正常生產，未受影響。

受到農曆年長假影響，台達電2月合併營收為256.2億元，月減2%，年增26%，累計前2月合併營收為518.9億元，年增14%。

海英俊在日前法說會表示，今年各業務動能都還不錯，沒有看到會衰退的，今年第1季會比去年同期好，全年也會較去年兩位數成長，公司一直朝提升附加價值去做，去年因為料況毛利率低一點，長期來說達成毛利率30%目標很有機會。