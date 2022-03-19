今天大聯盟自由市場再次傳來幾筆震撼簽約，最大咖游擊手柯瑞亞(Carlos Correa)前進雙城。而國聯的費城人補強則不停歇，網羅了紅人明星外野手卡斯提阿諾(Nick Castellanos)，對此當家重炮手哈波(Bryce Harper)應該樂歪了，因為前天才剛補進紅襪強棒席瓦伯(Kyle Schwarber)，正好都是哈波想合作的對象！

This lineup the Phillies are building 💪



Nick Castellanos has reportedly agreed to a deal with Philadelphia, per @MLBNetwork insider @Joelsherman1. pic.twitter.com/261fWZhTAJ — MLB (@MLB) March 19, 2022

據大聯盟資深記者海曼(Jon Heyman)報導，費城人以5年1億美元(約台幣28.3億元)簽下紅人明星外野手卡斯提阿諾，短短幾天連補2枚大炮，完成了哈波的心願，在休賽期哈波就曾點名想要布萊嚴(Kris Bryant)、卡斯提阿諾、席瓦伯，沒想到球隊竟成功簽下其中2員，他們組成的打線將會相當可怕。

卡斯提阿諾上季有34轟和100分打點表現，打擊率高達.309，成功入選明星賽並獲得銀棒獎，打出生涯最佳一季，2013年他從老虎發跡效力到2019年，2019年短暫待在小熊，2020年與紅人簽下4年6400萬美元合約，他的生涯平均打擊率是.278，雖然防守不太出色，但火燙的攻擊力肯定能幫到費城人。

Thank god for Bryce Harper. https://t.co/OJnuaHvDLb — Jack Fritz (@JackFritzWIP) March 14, 2022

當家重炮哈波上季越打越順，敲出35轟並獲國聯年度MVP，紅襪強打席瓦伯上季頻頻創下開路先鋒打擊紀錄，整季有32轟，加上卡斯提阿諾的34轟，開季費城人打線擁有3位30轟以上大炮。此外球隊早早留住主力中外野手艾瑞拉(Odubel Herrera)，上季他有13轟、51打點表現，打擊率.260。費城人開季表現值得期待！