日本16日深夜發生規模7.4強震，造成一列載客的東北新幹線出軌，相關單位正進行事故調查。日媒報導，車上78人無人受傷，跟地震防範及避免出軌大幅脫離軌道對策可能奏效有關。

營運東北新幹線的JR東日本公司事發後表示，東北新幹線山彥223號車次出軌地點位於白石藏王站前約2公里處，研判列車當時為停靠此站已從最高時速320公里降到約150公里，但強震依舊造成17節編組列車中的16節車廂出軌，其中14節車廂是車輪完全脫離鐵軌。

JR東日本公司表示，17節車廂有16節出軌，「從未經驗過如此規模的出軌」。

日本朝日電視台、TBS電視台報導，JR東日本公司已針對出軌現場展開修復作業，18日確認高架橋墩受損狀況。不過，由於仙台到福島區間受損嚴重，3月要恢復全線通車有困難。

日本政府運輸安全委員會正對這次出軌意外進行事故調查，發現出軌可能不是在列車行駛中發生。

運輸安全委員會鐵道事故調查官表示，在列車前方確認出軌痕跡時，幾乎沒有看到出軌所造成的痕跡，一般認為可能是在列車停止後或是快停止前出軌。

搭乘這列出軌新幹線的菅野晃伸受訪時說，列車在手機收到緊急地震快報前就已臨時停車，之後車廂內照明熄滅，接著就聽到緊急地震快報，然後開始上下搖動，就像站在彈跳床上般感受，「感覺可能就是在車廂嚴重跳動時出軌」。

16日深夜在短短兩分鐘內發生規模6.1及7.4兩次大地震，鐵道事故調查官加藤剛說，列車應該是在第一次地震發生時就緊急煞停，然後在劇烈搖晃的第2次地震發生後出軌。

根據乘客當下所拍攝畫面來看，第2次地震來襲時列車確實已經停妥，並在之後遭受約20秒的激烈搖晃。

JR東日本公司基於過去地震帶來教訓，採取了將地震災情減到最低的對策。

其中一項是「列車緊急停車」，這是一套透過設置在海底地震儀等裝置偵測到地震瞬間，就可以讓新幹線緊急停車的系統。

JR東日本公司副社長市川東太郎說，「我們認為系統可能有發揮功能，但要明確斷定還要等調查委員會所做結論」。

另一項對策是針對發生在2004年新潟縣中越地震時的新幹線出軌事故所學到的經驗，讓JR東日本公司之後在所有新幹線車輪上安裝「L型列車導引裝置」，再加上鐵軌固定裝置，讓即使列車出軌也不致於大幅脫離軌道或因鐵軌側翻發生車廂翻覆等嚴重災情。

這次列車上78名乘客及乘務人員無人受傷，上述對策是否有助減輕列車出軌所帶來損害，調查委員會將持續進行調查。

東洋經濟ONLINE報導，雖然這次出軌事故原因與影響仍須等待調查結果出爐，但儘管強震帶來劇烈搖晃造成17節車廂有16節出軌，卻沒有發生嚴重人員傷亡，似乎可以認為JR東日本公司在防止列車出軌大幅脫離軌道的對策奏效。