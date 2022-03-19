俄烏停火談判持續但仍無果，也使得國際油價再次升破每桶100美元大關，大摩也調升今年下半年以及明年的油價預估，主因即供需吃緊所致，不僅如此，專家也點出，「綠色通膨」也將成為長線油價居高的原因之一，且為彌補之前疫情的稅收縮水，產油國也會傾向高油價來補血。

有鑑於全球供需吃緊，大摩最新調升今年下半年、2023年油價預測，將第三季布蘭特原油期貨由每桶100美元調升至120美元，第四季由100美元調升至110美元，至於對2023年全年，則由95美元調升到100美元。

其實油價在沒有戰爭狀況下，多維持90~100美元/桶，俄羅斯產油量占全球10%，俄羅斯原油大約有一半是外銷，制裁可能少200~300萬桶/日出口，少約2~3%，過去生產少1%油價會漲10%，所以130元的油價多了30美元差不多就是反應該幅度。

今年第三季在疫情緩下，將帶動原油需求面回升，疫情前原油需求約1億200萬桶/日，下半年需求回升至1億500萬桶/日，且下半年商務活動、旅遊回復，對油的需求會有比較大的增幅，EIA預測2022年會比2021年增加600萬桶/日。

另外，長線來說，專家點出，綠色通膨亦為油價上漲因素，全球為控制二氧化碳排放量，減少碳氫化合物能源用量，能源的價格維持在高檔才會抑制需求，全世界煤、油、天然氣供應是人為控制，所以會傾向緊縮供應，價格才會處在高檔，以抑制能源用量。以Saudi Aramco(沙烏地阿拉伯國家石油公司)來說，其占比阿拉伯稅賦的50%，疫情前交的稅為1600~1800億美元，稅前約賺3200~3600億美元，結果疫情導致油價大跌，過去兩年至少少賺了2500億美元，也直接衝擊當地政府稅收大失血，不僅沙烏地阿拉伯，其他科威特、阿拉伯聯合大公國、卡達等產油國稅收也銳減，故產油國會傾向高油價以彌補之前減少的稅收。