央行升息1碼，房貸市場也風雲再起，據知情人士透露，對於金融市場所矚目的房貸新「鐵板價」，央行已經確定，原先1.31%的鐵板價，將直接拉高1碼，也就是0.25%，新的房貸鐵板價利率水準將為1.56%，不只銀行自家的優惠房貸專案，連同台銀與中信銀目前在承作的公教人員住宅優惠房貸「築巢優惠貸」，也要把其1.31%的價碼全面拉高至1.56%。

儘管央行此次未再採取新的房市管制措施，但金融圈人士認為，「升息」比起央行先前任何一項打房措施都有用，因此央行在升息後的房貸「價格管理」上，更不會手軟，尤其是目前不動產放款裡，僅剩首購房貸能適用較低的風險權數，更會引發金融業者對於首購族房貸「搶成一團」，倘若不管理，又會掀起新的價格戰，因此央行官員也非常眼明手快的立馬樹立起新的「行情價」，並藉此封殺業者想趁亂在價格上「混水摸魚」的機會。

至於財政部率八大公股行庫共同推動的「青年安心成家」優惠房貸的現行一段式1.4%的利率，則同樣必須增到至少1.56%的價碼，來符合央行對於地板價的最新規定；據悉，由於在日前財委會上，多位民進黨籍立委已要求財政部在政策房貸優惠專案上，避免讓小資族首購族因為升息而加重房貸負擔，因此相關人士指出，青安優惠專案的一段式利率1.4%，應不致調足1碼，大概會拉高至1.56%符合央行地板價規定的水準。

不過這並不代表所有房貸戶的貸款利率都要拉高0.25%，倘若現有房貸戶所適用的房貸利率水準高於1.31%，例如已經在1.4%、1.5%以上的，由於加碼幅度不需要加1碼，就能把總利率水準拉到1.56%之上，也就是央行所規定的鐵板價門檻之上，因此只要客戶與銀行之間能達成共識，則其所適用的新房貸利率，增加幅度將可望小於1碼。

業界人士也指出，大多數房貸戶的房貸利率將因為央行加碼而上升多少，這要看各家大型銀行調高定儲指數利率的幅度，倘若是月調，最快下個月才會調整，而如果是季調，有些不見得4月就能調，而會等到5月，甚至6月才會調整。

銀行主管則表示，大多數銀行現在所使用的房貸基準利率，是以房貸前五大、七大，甚至十大銀行，包括八大行庫，以及國泰、北富銀的一年期定儲存款固定利率，取其平均值來作為加碼的基礎，因此得要看上述這些銀行的最新定儲存款固定利率，才能使決定房貸的基準利率變化幅度更為明確。