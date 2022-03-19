現今網路雖然發達，但多數公司還是會直接打電話給求職者約面試，不過一名女網友指出，自己有在履歷上註記「手機無法接聽請用Email聯絡」，但還是有很多公司選擇用打電話的方式約面試，讓她相當困擾，貼文曝光後也引來人資喊冤，「8成的求職者都不願意回訊息，我們根本不知道求職者在想什麼」。

一名女網友在網路論壇Dcard以「為什麼很多公司都喜歡直接打電話約面試」為題發文，提到自己最近正在找工作，但因為白天還有事要忙，不方便講電話，因此事先在履歷上註明「手機無法接聽請用Email聯絡」，結果還是一堆公司打電話約面試，讓她相當困擾。

她進一步指出，有次接到某公司來電，劈頭就說「這裡有個職缺想邀請您來面試」，但因為太突然也沒聽楚對方講的內容，只好請對方寄Email，了解職缺內容後再決定要不要面試，「為什麼不一開始直接寄信就好啊，真的不懂為什麼一定要打手機」。

不少求職者對此也感到困惑，「為什麼不在人力銀行的介面回訊息就好，如果當下在忙，突然接到約面試的電話真的很尷尬」、「超同意，前陣子在職中為了轉職也是狂投履歷，但一堆硬要電話通知的企業打來，我當下也接不了，真的超尷尬」、「我也遇過突然打電話約面試，卻不發人力銀行站內邀約，這種公司我覺得滿扣分的」。

不過也有人資現身說法，「8成的求職者都不願意回訊息，我們根本不知道求職者在想什麼」、「因為寄信或發訊息大部分的人都不會回，與其在那邊空等你回覆，還不如直接打過去就可以確認意願，沒意願的話也不用浪費彼此時間」、「有些求職者可能真的很少去收信，也有的是已讀不回，但我們不會知道現在是哪種情況，所以打電話過去確認是必要的」。