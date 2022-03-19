嘉義縣今天新增2名本土確診個案，其中1名確診者是民雄鄉1名國小校長，13日參加吃喜宴染疫，縣長翁章梁表示，這名確診的校長被通知採檢，沒有等到採檢結果通知就外出參加民雄鄉公所的活動，違反傳染病防治法第36條，會加以懲處，並送校長成績考核委員會議處。
翁章梁表示，他本人及陳明文委員都有參加18日民雄鄉公所的活動，他今天上午到嘉義長庚醫院做PCR檢測為陰，自主健康監測。
翁章梁表示，縣府針對秀林國小成立專案小組積極防疫處理，全校即起停課10天至28日，本月29日復課，全校師生已經陸續採檢中。
嘉義縣今天新增2名本土確診個案，其中1名確診者是民雄鄉1名國小校長，13日參加吃喜宴染疫，縣長翁章梁表示，這名確診的校長被通知採檢，沒有等到採檢結果通知就外出參加民雄鄉公所的活動，違反傳染病防治法第36條，會加以懲處，並送校長成績考核委員會議處。
翁章梁表示，他本人及陳明文委員都有參加18日民雄鄉公所的活動，他今天上午到嘉義長庚醫院做PCR檢測為陰，自主健康監測。
翁章梁表示，縣府針對秀林國小成立專案小組積極防疫處理，全校即起停課10天至28日，本月29日復課，全校師生已經陸續採檢中。
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