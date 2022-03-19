台灣近期發生多起停電事件，引起民眾關注。有媒體報導，因為涉及關鍵基礎設施，總統蔡英文甚至還指示國安單位介入調查，甚至連「山上的單位」也都出動。對此，宅神朱學恒忍不住直言，會出現停電和跳電，「絕對不是國家能源政策錯誤啦」。

303大停電後，蔡英文4日中午到興達電廠視察，並公開對國人道歉，表示已要求行政院在對短時間調查事故原因和疏失，採取必要咎責，務實面對和解決問題。

蔡英文也說，國安團隊已經有一段時間再持續針對各項基礎設施進行檢討，今天我們面對興達電廠事件，我們更要加速所有檢討，必須提升電網分散性，對既有電網設計進總體檢，進行必要重新規劃跟調整，經濟部也必須督導台電，包括檢討保護系統、防呆機制、人員訓練、電廠安全等等。

根據《風傳媒》報導，有知情人士指出，由於台電與桃園機場都牽涉關鍵基礎設施，因此蔡英文要求國安團隊出手調查，而且就連陽明山上神秘的情報單位「國安局」也都出動了。

對此，朱學恒今天(19日)在臉書上發文表示，「我知道我知道，那些停電跳電一定都是國民黨或是共產黨啦，絕對不是國家能源政策錯誤啦」。網友們也留言回應，「跟動物森友會勾結」、「不知道又要抓多少隻小動物出來背鍋」、「從來不會覺得自己有問題這就是現在政府帶起來的風氣」。