18日在北市士東路飆快車，造成謝姓婦人及2名女中高生1死2傷的「德東飆車王」簡男，19日中午被依過失致死罪移送士林地檢署，檢方訊後諭令簡以20萬交保，並禁止其移轉名下所有之不動產，以保全簡男偵審期間到案及防止其脫產。

士林地檢署表示，簡男飆速導致1死2傷，外勤檢察官劉建志已指揮警方縝密蒐證、採驗，釐清簡男有無飲用酒類或施用毒品後駕車，現正持續調查中。

簡男下午複訊後，檢方認其涉犯刑法第 276 條過失致死及第 284 條過失傷害等罪，諭令以 20 萬元交保，另查扣簡男的肇事車輛、行車執照及駕駛執照，以利後續採證、防止繼續有不當駕駛行為，造成其他用路人及車輛危害。

此外外傳簡男是富二代，包括天母、陽明山均有房產，為防止其在調查期間脫產，士林地檢署已禁止其轉移名下不動產，另同步聯繫財團法人犯罪被害人保護協會，即刻啟動關懷機制，主動與不幸傷亡被害者家屬聯繫，提供必要關懷及協助，確保被害人權益獲得保障。