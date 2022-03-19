三陽工業(2206)董事長吳清源於3月18日-3月23日率領SYM經銷夥伴，騎乘最新發表車款KRNBT，進行台灣四極點環島。也將於3月23日下午三時在SYM三陽工業參與榮耀歸返記者會。

SYM麒開得勝環島團周五誓師出發，董事長吳清源致詞表示，隨著這幾年SYM的新產品不斷努力創新，經銷通路齊心協力創造佳績，我們也很開心SYM三陽機車這品牌越來越受到大眾們的青睞，反映在銷量、也反映在口碑上，這對不管是研、開、發、生產、企劃以及所有的三陽工業同仁還有經銷商夥伴，都是一件非常鼓舞人心的事。這表示，我們確實走在正確的道路上，三陽的產品及服務體驗滿足了台灣消費者的需求。

接下來將會是長期且艱辛的市場拉鋸戰，我們更要回歸初衷，「產品為本，服務至上」不只滿足需求，更要超越期待。所以，身為機車製造公司的董事長，更要身先士卒，率先騎乘最新推出的KRNBT挑戰台灣4極點環島，期盼在這次的環島挑戰，讓大家知道三陽機車的高性能與好品質，同時鼓舞經銷夥伴，更有信心迎向接下來的挑戰。

在台灣，環島是人生中必須要做的事情，用機車來環島也是最能代表台灣人熱情、無懼困難的精神，吳清源也希望藉此活動推廣機車環島文化，親身勇於嘗試，希望大家都能走出舒適圈，挑戰自我。吳清源強調，「沒挑戰過的，都是別人的故事，我是三陽董事長，一輩子一定要環島一次！」

三陽汽、機車產品力發威，董事長吳清源日前高喊虎年三陽「六輪奔馳」，年營收要衝上450億元新高。三陽汽車事業訂出中期發展目標，三年內要達成新車年銷2萬輛目標，一年至少推出一款重量級新車，積極拓展商用車、綠能電動車市場。