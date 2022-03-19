侯友宜擔任開球嘉賓，擊出好球。（戴上容攝）

新北市原住民族系列運動賽事即日起開賽，19日起連兩日舉辦原住民族棒球賽事，市長侯友宜19日出席活動並擔任開球嘉賓宣布，加碼新北市原住民全國運動賽事獲獎獎金，個人獎金部分，第1名自6萬增至8萬元；團體獎前3名調增至每人2萬元、1萬及5千元。

侯友宜19日出席新北市原住民族系列運動賽事開賽典禮，新北市議員王威元、李余典、教育局長張明文和區長陳奇正等人也到場參加。侯友宜致詞後，戴上棒球帽、手套擔任開球嘉賓，擊出好球。

侯友宜致詞，新北市每年舉辦原住民族棒球、慢速壘球、籃球、傳統射箭及傳統競技運動會等賽事，去年受疫情影響暫停舉辦，今年重啟賽事，3月到7月將接連登場，期待賽事能凝聚原住民的感情，運動賽事會隨著時代環境改變，傳統賽事必須持續，未來也可以結合新型態創新。

侯友宜指出，為新北爭取更多運動能量，加碼原住民在全國運動賽事獲獎獎金，個人獎金部分第1名從6萬元增至8萬元；團體獎前3名從每人6千、5千、3千元調增至2萬元、1萬及5千元；蟬聯金牌選手的獎勵金也從1萬調增為2萬元，並得按次加發2萬元。

原民局表示，上屆體育賽事的棒球賽有9支隊伍，今年有增加至16支隊伍參賽，今年特別將參賽年齡資格下修至16歲，每隊原住民成員比例需達50％，前四名獎金分別為5萬、3萬、2萬、1萬元，棒球賽結束後，緊接還有慢速壘球、籃球、傳統射箭及傳統競技運動會一路開賽至7月。