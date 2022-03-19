「幸福巴士」由在地社團及5名在地個人駕駛，成立市區汽車客運業提供服務。（台中市政府提供）

和平區大梨山有梨山、松茂、新佳陽、環山等部落，921地震後中橫公路中斷搶修，梨山地區對外交通不便，部落間公共運輸有服務缺口。交通部政務次長陳彥伯19日率領相關單位視察「幸福巴士2.0」試營運情形；中市交通局長葉昭甫說，市府將持續爭取中央補助偏鄉交通運輸服務營運經費。

公路總局指出，為改善大梨山地區4大部落交通，去年與台中市府規畫「幸福巴士2.0」整合服務，於今年1月24日通車試營運，由在地社團梨山社區發展協會及5名在地個人駕駛成立市區汽車客運業提供服務，至3月中服務人次逾700人次，試營運期間持續採滾動檢討，並強化平台系統功能。

葉昭甫表示，梨山幸福巴士試營運期間，交通局多次上山與在地民眾及駕駛面對面溝通，並傾聽在地民眾搭乘聲音後採滾動檢討，考量幸福巴士車型較小，不像傳統公車受限路幅寬度無法行駛，以「在地人服務在地人」的理念，並增加在地居民就業機會，服務更深入部落居民生活圈。

新佳陽75歲耆老說，921地震後中橫公路中斷，部落長者宛如被困在山中，老人家要下山看醫生寸步難行，常天未亮就須出門，回到部落如非深夜就是隔天；部落與部落間須長途跋涉，除非有年輕人開車接送。所幸有「幸福巴士2.0」，讓部落長輩不再舉步維艱。

葉昭甫強調，大梨山地區擁有豐富觀光生態，交通局未來預計再徵募更多車輛及司機，朝直達台中市區、客貨共載、觀光接駁等，多元經營模式並結合跨局處合作方式；該局已提送計畫給公路總局，爭取明年度偏鄉交通營運經費600餘萬元計畫補助，期望交通部能持續支持梨山偏鄉地區的交通發展。