NS型DIP在日本歷經多次大地震，實證沒有漏水。花蓮地震發生率高，首次引入更換使用。（自來水公司提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮出現地震頻率較高，台灣自來水公司首度引入日本製耐震性延性鑄鐵管（NS型DIP），分階段在米崙斷層帶周邊的林森路至公園路間街區，汰換老舊管線。水公司表示，未來發生地震，破管漏水的機會將大大減少，預定7月前完工，也是繼台南市後，全國第2個試辦使用日製管線縣市。

2018年2月6日（0206）花蓮發生強震，花蓮市震度高達7級，造成米崙斷層帶周邊有4棟大樓倒塌，17人罹難，並因自來水幹管毀損，停水用戶高達4萬戶，破管件數有800多處，讓老舊自來水管問題受到重視。

台水第九區管理處副處長歐栓玉說，引進日本歷經多次大地震實證無漏水的耐震型延性鑄鐵管(NS型DIP)，台灣在台南維冠大樓倒塌後首次被換用。這次引入花蓮試辦，選擇在米崙斷層帶周邊、管線老舊的花蓮市花崗街、三民街、復興街、正義街等地區汰換，用戶外線也將使用可耐壓抗震的不鏽鋼波狀管(SSP)。

歐栓玉說，耐震型延性鑄鐵管具防脫、耐壓及耐震功能，較現有管線使用年限更高，可承受地震或位移產生的伸縮與彎曲度，防脫環則能扣住插口突緣部，防止接頭脫接造成漏水。因工法精細，曾派員至台南接受日本技師訓練，取得施工證明書後才能施工。

施工路段包括花崗街、三民路（綜合市場）、正義街、復興街、復興街90巷、復興街98巷、林森路244巷等，分成6階段。埋管長度約1500公尺，工程經費2630萬元。由於新工法施作速度較緩慢，已分別召開住戶現場說明會。第2階段三民街(公園路與中正路間)已於上月說明，即日起至4月13日施工，清明節連假暫停，施工時間避開上下班尖峰時段，降低交通影響。