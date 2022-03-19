由經濟部國際貿易局委託外貿協會培訓中心(International Trade Institute)辦理的國際企業經營班，今年首場人才媒合會3月17日於台中長榮桂冠酒店登場，總計48家企業參加，釋出國外業務、產品行銷、海內外儲備幹部等職缺。國企班共有172位學員參與，均已預約面試席次，廠商皆期待能藉由本次媒合會找到合適的人才。

已多次參與媒合會的機能性紡織大廠聚陽(1477)公司表示，每年春季ITI媒合會都是他們徵才的主力，目前已任用10多名ITI學員在其日本分公司，本次除持續洽覓日文業務外，為開發歐美市場增開國外業務職缺。精密機械大廠復盛應用(6670)材料人資主管則讚許ITI學員能力，現場更派出3位ITI學姐擔任面試官，讓學員對面試更具信心。積極切入電動車市場的胡連(6279)精密亦表示，有意透過本次媒合會尋覓可立即派駐印尼及越南之儲備幹部及國外業務。

貿協表示，疫情加速全球企業數位轉型速度，數位技能成為企業徵才首重的關鍵能力，首屆數位跨域專班學員將於今年6月結訓，成為企業數位轉型先鋒，幫助企業走在產業趨勢最前端。ITI學員精通商用外語，包含英、日、越、印、泰語，具備實務經貿、MarTech數位行銷科技、Python大數據應用、敏捷式團隊管理等商業思維，跨域特質吸引企業目光。

為補足企業新南向市場商務人才缺口，培訓中心更於高雄校區開設新南向語言專班，此次近20家企業開出東南亞市場職缺，包含海內外儲備幹部、行銷業務人員等。

貿協強調，ITI 35年來培育6千多位商務人才，ITI也力求數位轉型，因應趨勢提供數位科技及數位經濟相關課程，ITI學員的企圖心、自主學習能力、及應變能力在歷年人才媒合會皆讓徵才企業驚艷，知名企業如華碩(2357)、微星(2377)、鴻海(2317)等年復一年返校徵才，十分肯定ITI的培訓成效。