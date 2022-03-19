天慈功德會在三重地區致贈895弱勢戶各3千元關懷金（戴上容攝）

「天心無私彌法界，慈悲喜捨濟眾生」。社團法人中華民國天慈功德會以緊急醫療、孤貧喪葬、急難救助和獎助學金等4大濟助志業為任務，於19日在三重區綜合體育館，發放近900戶、每戶3千元的關懷金。社會局長張錦麗代表侯友宜市長到場感恩，她說政府資源有限、民力無窮，新北市今年社會福利預算雖已成長到264億元，但仍有不足之處，非常感謝天慈功德會用心用力，給予弱勢民眾及時的關懷。

天慈功德會理事長吳慶德表示，該會屬全國性社團，已成立28年，在創會理事長李福榮和歷屆理事長的領導下，每年濟助全國弱勢民眾無數，近8年連續在新北和三重地區舉辦「點亮希望讓愛飛揚」關懷活動，非常感謝市府、區公所和基層里長的全力協助，該會設有志工訪視組，每位里長所提報的個案，均經三審三查，非常的嚴謹。

吳慶德說，受疫情影響，考量弱勢民眾的生活更為辛苦，因此這次關懷金致贈的對象包含弱勢邊緣戶，共發放895戶，每戶3000元關懷金，總發放金額近300萬元；除了會費支應外，要特別感謝德霖醫院管理顧問公司的大力贊助，也是最大的功德主。

社會局長張錦麗、三重區長陳奇正以及提報的50多位里長和多位市議員到場關懷致意。張錦麗表示，新北市社福預算，在侯友宜市長的政策和議會的支持下，年年提高，目前已成長到264億元，但仍有不足之處，因此侯市長成立「好日子愛心大平台」，運用民間資源來共同協助，希望讓民眾都能安居樂業。

玉山菊元協會創辦人承澐並結合社福專車、早療篩檢車、乳房和癌症篩檢車等行動車隊到場為民眾服務；另媒合樹林天護宮致贈每戶5斤白米。