新華社報導，大陸國務院聯防聯控機制19日召開電視電話會議，中共中央政治局委員、國務院副總理孫春蘭出席會議並講話。她強調，要始終堅持人民至上、生命至上，進一步動員起來，黨政同責、齊抓共管，從嚴從實開展防控工作，堅決守住不出現疫情規模性反彈底線。要以口岸地區防控為重點；要加強疫情監測預警；要統籌區域核酸檢測力量的調配使用；要嚴格落實驗碼、測溫、戴口罩、保持社交距離等常態化防控措施。

孫春蘭指出，當前疫情防控面臨複雜性、艱巨性、反復性的嚴峻形勢。

要以口岸地區防控為重點，加強外防輸入，疫情較重地區要提級管控、盡銳出戰，解決檢測能力不夠、隔離房間不足等堵點問題，推動感染者應收盡收、密接人員應隔盡隔，徹底阻斷疫情社區傳播。

孫春蘭表示，要加強疫情監測預警，科學組織核酸和抗原檢測，擴大監測範圍和頻次，優化檢測、診斷、審核和資訊報告流程，杜絕感染者資料積壓遲報等情況發生。

要統籌區域核酸檢測力量的調配使用，備足隔離點並建立儲備清單和梯次啟用機制，做好方艙醫院建設的方案和準備工作，提升應急處置能力。

要嚴格落實驗碼、測溫、戴口罩、保持社交距離等常態化防控措施，加強學校等重點場所防控工作，繼續有序推進老年人疫苗加強免疫接種，築牢群防群控防線。