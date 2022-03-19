台北科技大學19日下午4時許驚傳火警，校園內的電機系大樓突然冒出濃煙，校方立即通報119，消防人員到場後，迅速疏散近百名師生，並在15分鐘內將火勢撲滅，初步研判是實驗室電器設備起火冒煙，所幸無造成人員傷亡。
消防局獲報共出動救護車2輛、水箱車6輛、曲折雲梯車2輛、空壓車1輛、指揮車1輛、排煙車1輛及35人前往馳援，火勢在師生及消防人員協助下迅速就被撲滅，燒損實驗室電動車模型，燃燒面積約1平方公尺，詳細的起火原因仍待鑑識釐清。
台北科技大學19日下午4時許驚傳火警，校園內的電機系大樓突然冒出濃煙，校方立即通報119，消防人員到場後，迅速疏散近百名師生，並在15分鐘內將火勢撲滅，初步研判是實驗室電器設備起火冒煙，所幸無造成人員傷亡。
消防局獲報共出動救護車2輛、水箱車6輛、曲折雲梯車2輛、空壓車1輛、指揮車1輛、排煙車1輛及35人前往馳援，火勢在師生及消防人員協助下迅速就被撲滅，燒損實驗室電動車模型，燃燒面積約1平方公尺，詳細的起火原因仍待鑑識釐清。
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