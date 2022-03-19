大江生醫(8436）19日宣布，進軍寵物食品，董事長林詠翔表示，未來將以沛富生技開發寵物保健產品，以少量多樣的產品，扶植國內新創寵物品牌。

該寵物事業體位於台南，19日舉行揭幕儀式，農委會陳吉仲主委、主管機關長官、屏東科技大學戴昌賢校長剪綵致詞。

陳吉仲表示，大江的科研製造除了國際等級之外，創新思維更普遍業界所認同，未來農委會將推動動保師認證，以及引用人類保健食品開發的認證管理模式，輔導廠商在開發動物的保健產品時，有明確標準可循，相信將能大幅提升我國寵物保健產品在國際間的競爭力，更能讓消費者在選購時，有明確的標章作為依據，買到合適照護家中毛小孩的健康產品，經濟動物產品也能對消費者的食安有所保障，從源頭開始妥善管理，勉勵台灣畜牧與寵物產業能更具國際競爭力。

戴昌賢表示，沛富生技開幕，宣告大江以人類保健開發資源，進軍到動物保健領域，屏科大在畜牧、獸醫、生物科技等領域都有長久經營的成績，未來沛富與屏科大將更緊密交流合作，以人類保健標準開發出更多創新產品，帶動珍稀植物保育的經濟發展，達到「以復育創造富裕」的遠大理想。

林詠翔表示，國內寵物領域中新創品牌蓬勃發展中，沛富生技將運用大江過往在人類保健研發製造經驗，少量多樣開發各種寵物保健產品，扶植寵物新創品牌迅速壯大，加上全球獨有垂直整合保健產線與數位印刷包材，有機會為飼主寵物客製化專屬包裝，同時善用大江集團目前銷售全球62國通路，期待更多親如家人的毛小孩們健康快樂，飼主們安心選購，歡迎品牌業者洽詢寵物保健領域商機。