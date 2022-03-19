國民黨台北市黨部公布議員提名登記辦法後餘波盪漾，公投宣講可獲20％加權，不僅讓外縣市擬參選人淪為次等黨員，由於設下天花板，令北市有擬參選人抱怨即便在公投行動付出許多，卻因為青年加權已到頂，等於把付出抹煞掉，乾脆統統都不要加還比較公平一點。北市黨部主委黃呂錦茹對此回應，考量不少優秀年輕黨員長期在地方服務，加上黨中央認為加權太多，而祭出折衷辦法。

市黨部月初針對市議員參選人提名辦法向中央提案，除了35歲以下新人最高可加權100％，並讓積極參與公投街講的參選人另享100％加碼，也就是可拿到200％。以35歲以下新人為例，取得最高加權100％後，若民調支持度是10％，即可變成20％，一旦提案通過，可再加入公投加權100％，最終民調將為30％。

結果市黨部公告提名登記辦法後，除了新人、青年加權，對於有協助公投的擬參選人，經審核通過給予民調加權20％，但各項加權比例總和最高只能100％。

田方倫指出，他在國民黨提出公投案後，赴湯蹈火未有所辭，從公投連署募集、上政論節目為黨辯論、印製文宣在社區掛設看板、發動民主野雞車宣傳，配合街頭演講及凱道夜宿40夜，從不曾懈怠。

田方倫表示，他因為符合青年加權規定獲得100％加權，卻因加權有上限，即便公投行動付出甚多，仍無法獲得任何加權，同時幾位年紀稍長的參選人獲得公投加權，最後一樣都加至100％。

他說，市黨部替協助公投者加權20％，卻又設了上限，達到100％的人不能再往上加，不就是把貢獻抹煞掉了嗎？如果有上限，乾脆統統都不要加，比起來還更公平一點，炮轟市黨部因人設事。

對此，黃呂錦茹回應，肯定對公投有貢獻的黨員，也能體諒青年加權到頂後無法再有公投加權會有剝奪感，但考量其他長期在地方服務的擬參選人，加上黨中央認為加權太多，才會採取折衷辦法，此次提出公投加權，用意也在告訴黨中央耕耘地方的重要，盼未來都可納入初選機制。