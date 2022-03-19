2022（壬寅）年中華民族海內外同胞聯合祭祖大典，繼百家姓氏旗進場後即祥龍進場。（陳世宗攝）

今天「祭祖大典」，由立法院副院長蔡其昌擔任總主祭兼初獻主持。（天帝教提供）

台中市議會副議長顏莉敏等各界參與，致力傳承中華優良文化。（陳世宗攝）

中華天帝教總會19日於清水區天帝教天極行宮，舉辦「2022（壬寅）年中華民族海內外同胞聯合祭祖大典」，由立法院副院長蔡其昌擔任總主祭；透過對祖先高尚品德的讚頌，發揮潛移默化恪守倫理道德，並落實於日常生活中敬德修業，藉由祭祖大典，發揮教化人心與端正風俗的意義。

中華民國海內外同胞聯合祭祖大典，自1973年由中華倫理教育學會及台灣各界人士發起，奉祀中華民族列祖列宗神位進行祭禮；自1999年起由中華天帝教總會接辦，依照明代古禮舉行祭祖大典，深具民族文化傳承意義，讓後人一齊緬懷先祖，慎終追遠！

主辦單位表示，現今社會意識形態多元化，因多元化價值觀產生諸多對立與衝突，對傳統倫理觀念的多元詮釋，製造社會很多問題與亂象。今年開春以來全球經濟、政局動盪不安，更有俄烏戰爭影響人心紛亂；持續舉辦「祭祖大典」，一方面期許恢復倫理道德的社會功能，另一方面也祈願帶給社會、國家祥和的正面力量。

今日祭祖大典，與會有立法院副院長蔡其昌、副市長陳子敬，台中市議會副議長顏莉敏、市議員楊典忠、陳廷秀、王立任等，由蔡其昌擔任總主祭兼初獻主持，亞獻禮主祭者為天道總會理事長洪貞甫，三獻禮主祭者暨送神由陳子敬擔任。

天帝教指出，中華民族海內外同胞聯合祭祖大典，每年訂3月第3個週六，於清水鎮天極行宮舉行，由天帝教同奮擔任大典禮生，儀式依序為迎神、初獻禮、亞獻禮、三獻禮，儀節繁複隆重，並在送神及贈福禮完結後，祭祖儀式才算圓滿完成；展現慎終追遠的文化精神，體現豐富的人文美學與禮儀層次，讓中華優良文化永續傳承。